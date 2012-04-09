Еще одна очень интересная вещица от Светланы Волкодав - модное, элегантное пальто-пончо цвета весенней зелени поднимет настроение и поможет преодолеть осеннюю грусть.

источник



РАЗМЕР 46-50



Вам потребуется: 800 г пряжи ANGORA DE LUXE» (100г/550м) (70% мохер, 30% акрила в три сложения, 175 г пряжи «Alizé Mohair Classic Fash (25г/200м) (70% мохер, 30% акрил) в одну нить: 3 пары спиц №7; 8 пуговиц.