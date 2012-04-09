РАЗМЕР 46-50
Вам потребуется: 800 г пряжи ANGORA DE LUXE» (100г/550м) (70% мохер, 30% акрила в три сложения, 175 г пряжи «Alizé Mohair Classic Fash (25г/200м) (70% мохер, 30% акрил) в одну нить: 3 пары спиц №7; 8 пуговиц.
Авторская плотность вязания 1,4*1,8. Проверьте, совпадает ли она с Вашей. В противном случае внесите коррективы в расчеты или поменяйте номер спиц. Изделие вяжите снизу вверх по рисунку №1. Наберите 240 +2 краевые петели. Первые и последние 9 петель - планка. Вяжите ее по схеме А, повторяя с 1-го по 5-й ряды. Остальные петли вяжите резинкой 2*2 на высоту 6 см. Для дальнейшего вязания распределите петли следующим образом: 9 петель - планка, 2 изнаночные петли, 12 лицевых петель - коса, 2 изнаночные петли, 54 - лицевые, 2 изнаночные петли, 12 лицевых петель - коса, 2 изнаночные петли, 50 лицевых, 2 изнаночные петли, 12 лицевых петель - коса, 2 изнаночные петли, 54 - лицевые, 2 изнаночные петли, 12 лицевых петель - коса, 2 изнаночные петли, 9 петель - планка (см. рис. № 1 ). Косу вяжите по схеме Б. Провязав 22 см полотна от резинки, на середине правой планке закройте петли по размеру пуговицы. Далее закрывайте в каждом 20-м ряду. На высоте 60 см от резинки разбейте полотно на три части. Необходимо вывязать прорези для рук. Свяжите петли планки, косы и 25 лицевых петель полотна. Последние 5 петель вяжите по схеме А. Это окантовка прорезей для рук. Вторыми спицами провяжите 29 лицевых петель полочки, косу, 50 петель спины, косу, 29 петель полочки. Первые и последние 5 петель - по схеме А. Третьими спицами - остальные петли, начиная с 5 петель по схеме А. Вяжите каждую часть на высоту 22 см. После этого провяжите два ряда единым полотном. Следующий этап вязания - убавление полотна по принципу реглана слева и справа от кос (см. рис. 1). На полочках убавки вяжите в каждом лицевом ряду. На спинке части число лицевых петель на четыре меньше, чем на полочке, поэтому убавку выполните два раза в каждом четвертом ряду, потом в каждом втором. Тогда количество петель полотна сравняется и они закончатся в одном ряду. На высоте 105 см от резинки (за 12 рядов до конца убавок) начинайте формировать горловину частичным вязанием: 1р. - не довязывайте петли планки и 2 изнаночные 2р. - не довязывайте 4 петли. Зр. - не довязывайте 3 петли. 5,7 р. - не довязывайте по две петли. 9,11 р. - не довязывайте по одной петле. Выполнив эти ряды, провяжите полотно полностью. Не обрывайте нить. Снимите петли планок и краевых кос и одну изнаночную на дополнительные спицы или вязальные булавки. Закрепите РН и провяжите оставшиеся петли, добавляя их накидами до 48-ми. Провяжите 35 см полотна. Разделите полотно на три части: по 12 петель на боковые стороны капюшона, 24 петли - задняя часть капюшона. Вяжите верхнюю часть капюшона по принципу пятки носка, начиная с лицевой стороны.
1 р.: вяжите 35 ЛП, две вместе. Поверните вязание на изнаночную сторону.
2р.: первую петлю снимите, 22 ИП, две вместе. Поверните вязание на лицевую сторону.
Зр.: первую петлю сняли. 22 ЛП, 23-ю ЛП провяжите вместе с двумя петлями боковой части. Поверните вязание на изнаночную сторону.
4р.: первую петлю снимите. 22 ИП. 23-ю ИП провяжите вместе с двумя петлями боковой части. Поверните вязание на лицевую сторону.
5р.: первую петлю сняли. 22 ЛП, 23-ю ЛП и одну петлю боковой части провяжите вместе. Поверните вязание на изнаночную сторону.
6р.: первую петлю снимите, 22 ИП. 23-ю ИП и одну петлю боковой части провяжите вместе. Повторяйте с 3-го по 6-й ряды. Смысл в том, что при вязании 4-х рядов средней части нужно захватить и провязать 3 петли боковушек. Когда довяжите основную часть капюшона, приступайте к вязанию его окантовки. Возьмите отложенный моток и вяжите от него петли планки и косы. Последнюю петлю (была ИП) вяжите, вводя спицу через нее и краевую боковой части капюшона. Когда вязание дойдет до средней части капюшона, захватывайте по 2 петли. Потом провяжите вдоль второй боковой части до горловины и сшейте петли с петлями планки и косы на дополнительных спицах. Пришеите пуговицы.